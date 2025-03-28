Важному логистическому объекту украинской армии нанесён значительный ущерб. Поезд шёл на Запад.Украинские подпольщики сообщили о том, что военнослужащие армии России нанесли точные удары по железнодорожному вокзалу Херсона, который является важным логистическим объектом украинских националистов.
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