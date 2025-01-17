Сила права по праву силы

Вчерашние предварительные слушания о конфирмации, сиречь одобрении, в Сенате кандидатов на ключевые должности в новой администрации волновали большинство наших экспертов с точки зрения отношения претендентов к конфликту на Украине и формуле его завершения.
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