Сила в правде
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Сила в правде

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Сила права по праву силы

Сила права по праву силы

Вчерашние предварительные слушания о конфирмации, сиречь одобрении, в Сенате кандидатов на ключевые должности в новой администрации волновали большинство наших экспертов с точки зрения отношения претендентов к конфликту на Украине и формуле его завершения.

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