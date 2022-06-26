В Магадане участники акции «Каникулы с Общественным советом» побывали в гостях у полицейских-кинологов

В Магаданской области продолжается акция «Каникулы с Общественным советом». На днях в областном центре воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия» вместе с председателем Общественного совета при городском ОМВД подполковником милиции в отставке Николаем Шиловым побывали в гостях у полицейских–кинологов.
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