Полковник Генштаба ВСУ: российская армия учится и совершенствуется

ВС РФ извлекают опыт из ошибок украинской стороны и продолжают учиться и совершенствоваться. Об этом высказался полковник запаса Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт и блогер Олег Жданов.
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