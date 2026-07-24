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Россия увеличила доходы от нефти и газа

Россия увеличила доходы от нефти и газа

В июле 2026 года доходы консолидированного бюджета России от экспорта нефти и газа выросли. Об этом сообщает Reuters Заработок федеральной казны на поставках энергоресурсов вырос на 60 процентов год к году.

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