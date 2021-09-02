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В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года

Согласно результатам приемной кампании, которая включила в себя Единый государственный экзамен, медицинскую комиссию, профессионально-психологический отбор и испытания на скорость, силу и выносливость, курсантами академии стали более 950 юношей.

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