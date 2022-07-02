Только совместными усилиями: ежедневно заинтересованными службами проводится профилактическая работа по предотвращению гибели людей на водеДля ежедневного обеспечения безопасного отдыха на водных объектах республики несут службу более 1,7 тыс.
Только совместными усилиями: ежедневно заинтересованными службами проводится профилактическая работа по предотвращению гибели людей на водеДля ежедневного обеспечения безопасного отдыха на водных объектах республики несут службу более 1,7 тыс.
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