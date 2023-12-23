Новые CPU AMD сохранят сокет AM5, а вот у Intel снова будет замена. Настольные процессоры нового поколения стоит ожидать в третьем квартале 2024 года

Так AMD поддерживает старые сокеты. Компания выпустила новый процессор Ryzen 7 5700 и готовится выпустить ещё несколько Компания Intel представила процессоры Meteor Lake, которые полностью новые, но, во-первых, доступны только в ноутбуках, а во-вторых, глобально мало нового привносят на рынок.