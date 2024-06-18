Ученые выявили связь между зависимостью от кофеина и наследственностью

Анализ показал, что на пристрастие к кофе влияет генетика.Группа американских ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего провела исследование, посвященное генетическим аспектам потребления кофе как психоактивного вещества.
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