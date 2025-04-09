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Малиновская обвинила Дубцову в высокомерии: «Не поздоровалась со мной. Наверное, подумала, что она Агилера»

Малиновская обвинила Дубцову в высокомерии: «Не поздоровалась со мной. Наверное, подумала, что она Агилера»

В минувшие выходные стартовал новый сезон шоу «Сокровища императора». Среди участников значится и Маша Малиновская.

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