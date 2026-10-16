Курьер на велосипеде проезжал мимо группы полицейских на одной из улиц Киева. Вдруг один из сотрудников выбежал на дорогу и толкнул мужчину.
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