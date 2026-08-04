Момент удара и последствия атаки БПЛА по складу Wildberries в посёлке Красный Бор Ленинградской области.
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Момент удара и последствия атаки БПЛА по складу Wildberries в посёлке Красный Бор Ленинградской области.
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