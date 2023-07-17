Опубликованы фото повреждений Крымского моста в результате инцидента 17 июля

ВЕСТИ КРЫМТуризмПодписатьсяОпубликованы фото повреждений Крымского моста в результате инцидента 17 июля Телеканал Russia Today опубликовал фото, на которых видно повреждение автомобильного полотна на Крымском мосту.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииТМТатьяна МартыненкоПочему, спрашивается? Сколько должно погибнуть еще людей в России от Натовских снарядов?Ответить15 час.ААнатолийО чем статья?Ответить14 час.МГМ ГПатамушта это негуманно и нетолерантно, не западе не поймут🤫Ответить14 час.
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