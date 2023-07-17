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Опубликованы фото повреждений Крымского моста в результате инцидента 17 июля

Опубликованы фото повреждений Крымского моста в результате инцидента 17 июля

Телеканал Russia Today опубликовал фото, на которых видно повреждение автомобильного полотна на Крымском мосту.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Почему, спрашивается? Сколько должно погибнуть еще людей в России от Натовских снарядов?
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15 час.
А
Анатолий
О чем статья?
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14 час.
МГ
М Г
Патамушта это негуманно и нетолерантно, не западе не поймут🤫
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14 час.

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