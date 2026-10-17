Iridium NTN Direct в ALT1350 и ALT1550 позволяет отслеживать контейнеры в океане и подключать ИИ через спутник там, где нет сотовых вышек Компания Altair Semiconductor интегрирует спутниковый сервис Iridium NTN Direct в свои чипсетные платформы ALT1350 и ALT1550.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым