Iridium NTN Direct в ALT1350 и ALT1550 позволяет отслеживать контейнеры в океане и подключать ИИ через спутник там, где нет сотовых вышек Компания Altair Semiconductor интегрирует спутниковый сервис Iridium NTN Direct в свои чипсетные платформы ALT1350 и ALT1550.