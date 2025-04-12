Зампред AK Parti Коркмаз: Россия и США продолжат переговоры в Турции

Переговоры между Россией и США продолжатся в Турции. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя правящей турецкой Партии справедливости и развития (AK Parti), отвечающий за внешние связи Халил Коркмаз.
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