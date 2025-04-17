Массированная атака Днепропетровска ночью: мощные взрывы и столбы дыма от ударов (ВИДЕО)

Ночью 16 марта Армия России провела массированную атаку по вражеским объектам в Днепропетровске. Более 15 прилётов насчитали в городе, гремели мощные взрывы, после которых над городом поднимались огромные столбы дыма в разных районах.
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