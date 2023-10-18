Депутат Заксобрания Валерий Ильенко назвал критической ситуацию с ДТП в Новосибирске

На территории области с начала 2023 года произошло более 1800 ДТП, в которых погибли 200 человек.В парламенте Новосибирской области обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах Новосибирска и области: по мнению депутата Валерия Ильенко, она – критическая.
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