Депутат Заксобрания Валерий Ильенко назвал критической ситуацию с ДТП в Новосибирске

На территории области с начала 2023 года произошло более 1800 ДТП, в которых погибли 200 человек.В парламенте Новосибирской области обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах Новосибирска и области: по мнению депутата Валерия Ильенко, она – критическая.