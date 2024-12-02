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Крымская газета

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Крымские борцы завоевали золотые медали на Всероссийском чемпионате по вольной борьбе

Крымские борцы завоевали золотые медали на Всероссийском чемпионате по вольной борьбе

Спортсмены из Симферополя Ислам Кажаров и Азамат Яхутлов завоевали золотые медали на прошедшем в Дагестане Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

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