Кардиолог назвал ошибку в питании, которая может стоить человеку жизни

Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили ответил на вопрос читателей своего блога о том, что нельзя есть при густой крови, чтобы не вызвать такие тяжелые состояния, как тромбоз, инфаркт или инсульт.
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