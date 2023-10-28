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Кардиолог назвал ошибку в питании, которая может стоить человеку жизни

Кардиолог назвал ошибку в питании, которая может стоить человеку жизни

Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили ответил на вопрос читателей своего блога о том, что нельзя есть при густой крови, чтобы не вызвать такие тяжелые состояния, как тромбоз, инфаркт или инсульт.

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