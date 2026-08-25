МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

В Измайловском парке пройдет флешмоб беременных, парад колясок и забег в ползунках

В Измайловском парке пройдет флешмоб беременных, парад колясок и забег в ползунках

30 августа на Центральной площади Измайловского парка пройдет большой семейный фестиваль «МамаПати», в рамках которого состоится парад колясок и флешмоб беременных, об этом сообщает парк в своем Телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии