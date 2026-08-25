В Измайловском парке пройдет флешмоб беременных, парад колясок и забег в ползунках

30 августа на Центральной площади Измайловского парка пройдет большой семейный фестиваль «МамаПати», в рамках которого состоится парад колясок и флешмоб беременных, об этом сообщает парк в своем Телеграм-канале.
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