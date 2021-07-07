Происшествия

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В Иркутской области полицейские совместно с представителями администрации призывают водителей и пассажиров общественного транспорта соблюдать масочный режим

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно с представителями администрации проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

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