В МИД РФ прокомментировали заявление Гросси о роли ООН в украинском конфликте

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации прокомментировала заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который отметил неэффективность Организации Объединённых Наций в разрешении украинского конфликта.
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