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Мбаппе, Неймара и Верратти нет в заявке «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1

«ПСЖ» огласил список из 20 футболистов, которые смогут сыграть против «Лорьяна» в матче 1-го тура французского чемпионата.

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