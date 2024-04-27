В Нью-Йорке госпитализирован Харви Вайнштейн

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля, ФедералПресс. Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, осужденного по делу об изнасиловании, госпитализировали в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке, сообщил его адвокат Артур Айдала.
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