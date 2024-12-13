Новый указ: с 13 декабря владельцы квартир с балконами будут платить штрафы в 15 000 рублей в день Юлия ЧелкановаВладельцы квартир с балконами должны приготовиться к изменениям в законодательстве.
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