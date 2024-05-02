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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Команда World of Warcraft: The War Within рассказала о Норах, раннем доступе и дате релиза д...

Команда World of Warcraft: The War Within рассказала о Норах, раннем доступе и дате релиза д...

Команда World of Warcraft: The War Within рассказала о Норах, раннем доступе и дате релиза дополненияВо время саммита создателей контента Blizzard разработчики Шон МакКанн и Майкл Байби рассказали о дополнении The War Within, прояснив ситуацию с Норами, новыми механиками и возможностямиЧитать дальше → источник.

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