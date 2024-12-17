Политика как он...
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Политика как она есть

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Стали известны подробности назначения Макроном нового премьера Франции

Стали известны подробности назначения Макроном нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра страны, но тот пригрозил прекратить поддержку французского лидера, если не получит должность главы правительства республики.

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