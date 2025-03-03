Оператор БПЛА уничтожил танк Leopard ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащий расчета ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Центр» уничтожил танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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