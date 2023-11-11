Министр просвещения России отчитался в Чечне об удалении информации из учебника о предательстве чеченского народа в годы Великой отечественной войны

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов представил руководителю Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник по истории для 10-х классов, где доработана глава о репрессированных народах.
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