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Мировое обозрение

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Министр просвещения России отчитался в Чечне об удалении информации из учебника о предательстве чеченского народа в годы Великой отечественной войны

Министр просвещения России отчитался в Чечне об удалении информации из учебника о предательстве чеченского народа в годы Великой отечественной войны

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов представил руководителю Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник по истории для 10-х классов, где доработана глава о репрессированных народах.

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