Пусть с опозданием, но от всей души поздравляю Александра Андреевича Журавлёва с заслуженной наградой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пусть с опозданием, но от всей души поздравляю Александра Андреевича Журавлёва с заслуженной наградой.
Свежие комментарии