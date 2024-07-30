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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Макси о 59-очковом матче Эмбиида: «Он сказал, что в этот вечер будет Джоэлом Эмбиидом»

Центровой «Сиксерс» набрал 59 очков в матче с «Ютой» в ноябре 2022 года. Позже он превзошел личный рекорд результативности, когда добрался до отметки в 70 очков в январской игре со «Сперс».

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