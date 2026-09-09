Минобороны показало кадры взятия под контроль Озерного Харьковской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Озерное Харьковской области бойцами Северной группировки войск.
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