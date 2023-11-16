Без изменений: в Смольном подтвердили сроки строительства Большого Смоленского моста

В Петербурге активно обсуждают строительство нового разводного моста — Большого Смоленского. Такая переправа в городе не строилась с 1982 года: тогда был построен Кантемировский мост, соединивший Аптекарский остров и Выборгский район.
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