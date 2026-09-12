Россия ударит по Польше или Польша по России?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в последние часы получил «довольно точный отчёт» напрямую от ЦРУ.
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