В Бурятии продолжаются поиски пропавшей туристки из Иркутска

В Бурятии продолжаются поиски туристки из Иркутска, пропавшей в районе горы Хамар-Дабан. Поисковая операция охватывает площадь более 330 квадратных километров, в ней задействованы сотрудники МЧС, волонтёры и местные жители.
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