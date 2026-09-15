Дикие и отчаянные: пушистые карбыши забирают урожай у дачников Новосибирска

Новосибирские дачные чаты пестрят опасениями — огороды атакуют карбыши. «Уже от многих дачников слышал о частом появлении этих зверьков на дачах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Пенсионера задерж...
- GS Новосибирский кос...
- ЮГ В Новосибирске эк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым