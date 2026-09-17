Нефть откатывается после падения Вчера цены на нефть резко выросли: • Brent (ноябрь) — $108,75 (+2,90%) • WTI (октябрь) — $105,83 (+4,38%) Сегодня, 16 сентября, к 11:30 мск — коррекция вниз: • Brent — $107,85 (–0,83%) • WTI — $104,30 (–1,45%) Газ в США держится около $2,9/млн БТЕ: • 15 сентября: +0,79% до $2,919 • 16 сентября: –0,69% до $2,899 Итог: рынок нефти фиксирует прибыль после роста ⚡️️️️️️️Пронедра/Подписывайся ⚡️️️️️️️Пронедра теперь и в Max.