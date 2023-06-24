Военное обозрение

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Расследование гибели подводного аппарата «Титан» поручено американской Береговой охране

Расследование гибели подводного аппарата «Титан» поручено американской Береговой охране

Авария на батискафе «Титан» является крупной морской катастрофой. Расследование гибели подводного аппарата «Титан» поручено американской Береговой охране.

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