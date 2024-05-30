Российские бойцы взяли в плен семерых спецназовцев ГУР под Волчанском

Военнослужащие группировки российских войск «Север» взяли в плен трех бойцов батальона Главного управления разведки Украины «Братство», четырех бойцов из батальона «Солнышко», а также семерых пограничников.
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