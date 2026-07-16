Japan's Landmark Vote Reclassifies Bitcoin And Crypto As Financial Assets Authored by Micah Zimmerman via The Epoch Times, Japan’s parliament passed an amendment on Wednesday that reclassifies cryptocurrency as a “financial asset,” a shift that pulls bitcoin and other digital assets out of the country’s payments regime and into the framework that governs stocks, bonds, and investment trusts, according to a report from public broadcaster NHK.
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