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Japan's Landmark Vote Reclassifies Bitcoin And Crypto As Financial Assets

Japan's Landmark Vote Reclassifies Bitcoin And Crypto As Financial Assets

Japan's Landmark Vote Reclassifies Bitcoin And Crypto As Financial Assets Authored by Micah Zimmerman via The Epoch Times, Japan’s parliament passed an amendment on Wednesday that reclassifies cryptocurrency as a “financial asset,” a shift that pulls bitcoin and other digital assets out of the country’s payments regime and into the framework that governs stocks, bonds, and investment trusts, according to a report from public broadcaster NHK.

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