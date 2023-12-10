Болгарию признали самой «несчастной» страной Евросоюза

Болгарию признали самой «несчастной» страной, которая входит в состав Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства «Евростат», их 9 декабря приводит The Independent.
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