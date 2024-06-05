Невролог Лешке: одним из первых явных сигналов при раке мозга становится головная боль

Невролог Елена Лешке сообщила о первых сигналах организма, возникающих при раке мозга. В связи с кончиной актрисы Анастасии Заворотнюк врачи напоминают о симптомах, которые можно заметить в случае злокачественной опухоли мозга.
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