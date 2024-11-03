Диетолог назвала продукты, от которых мужчинам нужно отказаться

Врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау объяснила, почему мужчинам стоит отказаться от целого ряда продуктов, или сократить их потребление .
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