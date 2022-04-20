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Тарасенко набрал очки в 7-м матче подряд. У него 33+45 в 70 играх в сезоне

Владимир Тарасенко набрал очки в 7-м матче подряд. Российский нападающий «Сент-Луиса» отметился 2 результативными передачами в матче с «Бостоном» (2:3 ОТ).

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