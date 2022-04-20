Тарасенко набрал очки в 7-м матче подряд. У него 33+45 в 70 играх в сезоне

Владимир Тарасенко набрал очки в 7-м матче подряд. Российский нападающий «Сент-Луиса» отметился 2 результативными передачами в матче с «Бостоном» (2:3 ОТ).
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
Свежие комментарии