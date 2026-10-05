Приветствуем ВА...
Приветствуем ВАС ...БлогЗВУЧИТ СТРОКОЙ ДУШАКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторов
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

18 030 подписчиков

МОСКВА БОЛЬШЕ НЕ СТОЛИЦА: Что нас ждёт. Светлана Драган назвала ДАТЫ

МОСКВА БОЛЬШЕ НЕ СТОЛИЦА: Что нас ждёт. Светлана Драган назвала ДАТЫ

МОСКВА БОЛЬШЕ НЕ СТОЛИЦА: Что нас ждёт. Светлана Драган назвала ДАТЫ Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем публиковать предсказания о нашем будущем от разных провидцев нашего времени и живших задолго до нас.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Свешников
Геннадий Свешников

Это и есть рабский труд, когда совмещаешь умственный труд с галëркой, а верней пахать как папа Карло, пилить, строгать, копать землю руками и пожинать плоды своего ратного труда кругом- на земле в воде на небесах, почитая и славя имя Господа своего.