МОСКВА БОЛЬШЕ НЕ СТОЛИЦА: Что нас ждёт. Светлана Драган назвала ДАТЫ Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем публиковать предсказания о нашем будущем от разных провидцев нашего времени и живших задолго до нас.
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Пустая болтовня.
Это и есть рабский труд, когда совмещаешь умственный труд с галëркой, а верней пахать как папа Карло, пилить, строгать, копать землю руками и пожинать плоды своего ратного труда кругом- на земле в воде на небесах, почитая и славя имя Господа своего.