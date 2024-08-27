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Бонобо оказались миролюбивее людей

Бонобо оказались миролюбивее людей

Международная группа исследователей под руководством Киотского университета обнаружила, что бонобо, также известные как карликовые шимпанзе, демонстрируют лишь умеренную версию сплоченности внутри группы при угрозе со стороны других групп.

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