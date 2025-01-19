Со второй попытки. Кирпичный офисник построят в историческом центре Барнаула

Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета Проект торгово-административного здания в Барнауле, на улице Пролетарской, 77 Торгово-административное здание планируют построить в Барнауле, на улице Пролетарской, 77, недалеко от краевого суда.
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