Возобновление американской лунной программы

Возобновление лунной программы, запланированное на 25 января 2024 года, является не только значимым событием в истории космических исследований, но и переходным моментом для человечества в его стремлении к изучению космоса.
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