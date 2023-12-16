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Возобновление американской лунной программы

Возобновление американской лунной программы

Возобновление лунной программы, запланированное на 25 января 2024 года, является не только значимым событием в истории космических исследований, но и переходным моментом для человечества в его стремлении к изучению космоса.

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