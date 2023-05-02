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Палестинский заключенный умер после длительной голодовки в израильской тюрьме

Высокопоставленный палестинский заключенный скончался в израильской тюрьме во вторник после почти трехмесячной голодовки, объявила тюремная служба Израиля, на фоне и без того растущей напряженности в отношениях между Израилем и палестинцами.

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