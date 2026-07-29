Лантратова: раненые российские военнопленные могут войти в списки на обмен

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова выразила уверенность, что в ходе предстоящих обменов между Москвой и Киевом будет учтена категория раненых российских военнослужащих, которые в настоящее время удерживаются на украинской стороне.
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