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Аргументы и Факты

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Лантратова: раненые российские военнопленные могут войти в списки на обмен

Лантратова: раненые российские военнопленные могут войти в списки на обмен

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова выразила уверенность, что в ходе предстоящих обменов между Москвой и Киевом будет учтена категория раненых российских военнослужащих, которые в настоящее время удерживаются на украинской стороне.

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